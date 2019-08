Seleção angolana convoca jovem de 17 anos que já foi apontado ao Benfica

A chamada do jovem Zito Luvumbo, de 17 anos, é a principal nota de destaque da lista de convocados da seleção angolana para o duplo compromisso de apuramento para o Mundial'2022, diante da Gâmbia, marcado para 6 e 10 de setembro. Atualmente vinculado ao Primeiro de Agosto, o jovem avançado tem dado que falar na Europa, tendo já sido até apontado como alvo do Benfica - isto para lá de já ter feito testes no Manchester United.De notar que nesta convocatória entram três jogadores que atuam na Liga NOS: Fábio Abreu (Moreirense), Mateus (Boavista) e Wilson Eduardo (Sp. Braga), sendo que o jogador dos cónegos também é novidade na convocatória, podendo cumprir os seus primeiros minutos enquanto palanca negra.De fora, refira-se, ficou Bruno Gaspar, do Sporting, para lá de Gelson Dala, que foi recentemente transferido pelos leões para a Turquia.Ndulo (Desportivo Huila), Toni Cabaca (Primeiro de Agosto), Landu (Bravos do Maquis)Bastos (Lazio, Itália), Dani Massunguna (Primeiro de Agosto), Eddie Afonso (Petro Atletico), Isaac (Primeiro de Agosto), Nandinho (Progresso Sambizanga), Nurio Fortuna (Charleroi, Bélgica), Paizo (Primeiro de Agosto), Wilson Gaspar (Petro Atletico): Alem (Petro Atletico), Fredy (Antalyaspor, Turquia), Herenilson (Petro Atletico), Macaia (Primeiro de Agosto), Show (Lille, França): Fabio Abreu (Moreirense, Portugal), Mabululu (Primeiro de Agosto), Geraldo (Al Ahly, Egito), Mateus Galiano (Boavista, Portugal), Va (Pafos, Chipre), Wilson Eduardo (Sp. Braga, Portugal), Yano (Petro Atletico), Zito Luvumbo (Primeiro de Agosto)