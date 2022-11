Selecionador da Arábia Saudita e a vitória sobre a Argentina: «Os astros alinharam-se para nós»

Hervé Renard, selecionador da Arábia Saudita, mostrou-se naturalmente satisfeito após a vitória desta terça-feira diante da Argentina (2-1) , resultado que considerou "memorável" para a sua equipa."Sinto-me leve com esta vitória. Parabéns a estes fantásticos jogadores. Diria que os astros se alinharam todos para nós. É uma vitória memorável, que vai ficar para a história. É isso que interessa. Agora temos de olhar para o futuro, pois ainda temos dois jogos muito difíceis", começou por referir após o apito final.E prosseguiu: "Não podemos esquecer que a Argentina continua a ser uma equipa fantástica, que estava há 36 jogos sem perder. São os campeões em título da Copa América, com grandes jogadores, mas o futebol é asim. Por vezes é a loucura no mundo futebolístico. Fizemos uma grande festa durante 20 minutos, mas é isso. Quando estamos num Mundial, temos de acreditar em nós. Tudo pode acontecer", rematou.O próximo jogo da Arábia Saudita no Mundial'2022 está marcado para sábado, dia 26, frente à Polónia.