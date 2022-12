Selecionador de Marrocos: «Sabemos que Portugal pode ganhar o Mundial, mas a Espanha também podia»

Walid Regragui, selecionador de Marrocos, fez esta sexta-feira a antevisão ao duelo dos 'quartos' do Mundial frente a Portugal - amanhã pelas 15 horas -, atribuindo o favoritismo à equipa das quinas."É um jogo importante para que sejamos parte da história. Respeitamos Portugal, têm um alto nível, e eles também consideram que somos uma boa equipa. Será um jogo equilibrado e a decisão será tomada nos detalhes. Nesta altura, todas as equipas se analisam mutuamente. Claro que temos fraquezas, todas as equipas têm mas Portugal talvez tenha menos. Estamos habituados a estes jogos. Vamos tentar estabelecer um plano para criar um efeito surpresa. Sabemos que eles são favoritos e podem ganhar o Mundial, mas a Espanha também podia. Faremos com que tenham vida difícil", analisou.E prosseguiu, lamentando o facto de ainda não ter tido a equipa "a 100 por cento": Não nos vamos esconder. Se quisermos ganhar, temos de contar com todos. Temos uma federação e uma equipa médica que trabalham para podermos dar o nosso melhor, e o importante para mim é dar um sinal claro de que faremos o máximo. Se todos puderem jogar, ótimo, caso contrário vão jogar outros. Ainda não viram Marrocos a 100 por cento e isso mostra a margem de progresso que temos. Não nos deixamos levar pela euforia. Os nossos jogadores não estão satisfeitos com o que conseguiram até aqui", rematou.