Selecionador uruguaio otimista: «Grupo muito equilibrado, os quatro têm possibilidades»

O selecionador uruguaio Diego Alonso mostrou-se globalmente satisfeito com o resultado do sorteio do Mundial'2022 , que colocou a seleção sul-americana no Grupo H, com Portugal, Gana e Coreia do Sul . Diretamente de Doha, o técnico falou num "grupo equilibrado" e mostrou otimismo para o que aí vem."É um grupo muito equilibrado, onde creio que os quatro têm possibilidades e são fortes. Temos muito entusiasmo com o que se pode passar. Apostamos em ganhar os jogos que temos pela frente, mas será difícil superar qualquer uma das equipas. Fosse qual fosse o adversário, seria sempre bom. Neste caso, Coreia do Sul, depois Portugal e Gana é o que nos calhou. Encaramos com otimismo, respeitando muito o que teremos pela frente, mas com confiança no que temos", garantiu o técnico uruguaio.A fechar, Alonso olhou à colocação deste Mundial no inverno e até vê aspetos positivos. "Sinto que este Mundial é um pouco atípico. Os futebolistas chegam com menos carga e vão ter rodagem", considerou.