Sérgio Costa: «Dar esta vitória ao povo coreano, aos nossos jogadores e ao Paulo Bento»

Com Paulo Bento castigado e a assistir ao jogo na bancada, foi o adjunto Sérgio Costa a liderar, no banco, a seleção coreana na vitória (2-1) sobre Portugal que deu aos asiáticos a qualificação para os oitavos-de-final do Mundial.

Na reação ao triunfo e apuramento, Sérgio Costa vincou a atitude dos jogadores e dedicou o feito "ao povo coreano" e deixou uma palavra ao 'chefe' da equipa técnica. "Estamos muito felizes. Nós merecíamos, sabe? Por tudo aquilo que fizemos nos três jogos. O resultado com o Gana [derrota 2-3] foi tremendamente injusto, com o Uruguai [0-0] competimos da melhor forma. E contra uma grande seleção como é Portugal, cheia de valores individuais, organizada e competente, conseguimos cumprir o nosso plano de jogo e alcançar o que era um objetivo interno nosso. Dar esta vitória a todo o povo coreano, que muito nos apoia, para os nossos jogadores e para míster Paulo Bento. O Paulo merece demais tudo isto", analisou o técnico de 49 anos.





Sobre o sofrimento após o apito final, enquanto decorria o Gana-Uruguai, o técnico destacou a união do grupo: "Não controlamos o resultado dos outros. Nos nossos 90’ temos o controlo do que fazemos. Aqui era imprevisível e estávamos ali a sofrer muito, todos em conjunto. É apanágio desta equipa, o sofrimento e a personalidade também. Demonstrou-se isso no fim."

Questionado sobre a possibilidade de defrontar o Brasil nos 'oitavos', Sérgio Costa garantiu que a preparação, seja qual for o adversário, não irá mudar. "É um bom problema. Vamos festejar e descansar um pouco, mais logo ver o nosso provável oponente, não sabemos se será ou não. Depois vamos preparar da mesma forma. Conhecer pontos fortes e fracos do adversário, ajustar às nossas características e preparar o plano de jogo", concluiu.