Sergio Ramos: «Espanha não perde, aprende. Voltaremos mais fortes»

Sergio Ramos, uma das ausências mais sonantes na convocatória de Luis Enrique para o Mundial'2022, lamentou esta terça-feira, numa curta mensagem nas redes sociais, a derrota da seleção espanhola frente a Marrocos nos penáltis , que ditou a eliminação da prova no Qatar."Hoje, mais do que nunca, estou orgulhoso da nossa bandeira, do nosso país e dos nossos jogadores. Espanha não perde, Espanha aprende. Espanha cai e tropeça, mas levanta-se e segue em frente. Voltaremos e voltaremos mais fortes. Vamos Espanha", escreveu o central, atualmente ao serviço do PSG.Recorde-se que Ramos, de 36 anos, internacional em 180 ocasiões e capitão da seleção espanhola nos últimos anos, ficou fora das opções de Luis Enrique.