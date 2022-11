Song e o afastamento de Onana: «Quando não te encaixas nos critérios de disciplina...»

Rigobert Song, selecionador dos Camarões, elogiou a determinação da sua equipa no empate desta segunda-feira diante da Sérvia (3-3) , e aproveitou para abordar o castigo ao guarda-redes Andre Onana , afastado por "motivos disciplinares"."O Andre é um jogador muito importante, mas tenho de me concentrar mais no grupo do que nas individualidades. É preciso alguma disciplina, e quando não te encaixas nesses critérios de disciplina, é preciso assumir as responsabilidades. De momento, estamos a jogar com quem quer defender as cores do país", referiu, citado pelo 'L'Équipe', antes de fazer uma breve análise à partida."A nossa determinação foi importante. Ao intervalo pensámos que estava tudo perdido, mas vimos que os jogadores reagiram bem. Estamos a ganhar força. A nossa equipa ainda é jovem, isto é algo que leva tempo. Querem dar tudo e às vezes são ingénuos e erram. Último jogo com o Brasil? Acreditamos. Não viemos ao Mundial fazer número ou apenas para participar. Ainda temos uma palavra a dizer, mesmo sabendo que eles têm uma grande equipa", rematou.Camarões e Brasil, recorde-se, medem forças na próxima sexta-feira, dia 2, pelas 19 horas.