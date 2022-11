Stéphanie Frappart é a primeira mulher a arbitrar jogo num Mundial de futebol masculino

Stéphanie Frappart continua a fazer história na arbitragem e ficou a saber, hoje, que será a primeira mulher a arbitrar um jogo num Mundial de futebol masculino. A FIFA nomeou a francesa para dirigir o encontro entre a Costa Rica e a Alemanha, agendado para esta quinta-feira, às 19 horas, no Estádio Al Bayt.Frappart terá como auxiliares a brasileira Neuza Back e a mexicana Karen Diaz Medina, também elas prestes a atingir um marco histórico, com o 4.º árbitro a ser o hondurenho Said Martinez. A equipa do VAR será liderada pelo canadiano Drew Fischer.A francesa é uma de três árbitras nomeadas pela FIFA para o Mundial do Qatar e, até aqui, todas tinham sido nomeadas para o exerício da função de 4.º árbitro em alguns encontros. Além de Frappart, a FIFA convocou ainda para este evento a japonesa Yoshimi Yamashita e ainda Salima Mukansanga, do Ruanda.