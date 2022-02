Suécia faz apelo à FIFA e avisa que não vai defrontar a Rússia no playoff de acesso ao Mundial

SvFF´s besked: Herrlandslaget kommer inte att spela mot Ryssland – oavsett var matchen spelas.



A federação sueca emitiu este sábado um comunicado onde informa que não vai defrontar a Rússia num possível encontro no playoff de apuramento do Mundial deste ano. Uma posição idêntica à já assumida pela Polónia, que tem jogo marcado com os russos para o dia 24 de março."A invasão ilegal e profundamente injusta da Ucrânia impossibilita todas as relações de futebol com a Rússia. Por isso, instamos a FIFA a decidir que as partidas dos playoffs de março em que a Rússia participa sejam canceladas. Mas, independentemente do que a FIFA decidir, não jogaremos contra a Rússia em março", diz o presidente da Federação Sueca de Futebol, Karl-Erik Nilsson. "Temos dificuldades em acreditar que a FIFA não responderá ao nosso apelo. A Rússia não pode jogar enquanto esta loucura continuar."A Suécia defronta a República Checa e, se vencer, teria depois encontro marcado com o vencedor do encontro entre a Rússia e a Polónia.