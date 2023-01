Taça do Mundial que Messi levantou em icónica foto afinal era... falsa

View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

O momento em que Di María parece dizer a Messi que aquela não era a taça real

É a foto com mais 'likes' de sempre na história do Instagram. Até ao momento em que escrevemos este artigo já mais de 74,4 milhões de pessoas tinham feito gosto na publicação de Leo Messi a levantar o troféu de campeão do Mundo no Qatar, mas aquilo que apenas agora se soube é que, afinal, o troféu que o argentino tem nas suas mãos é... falso. A história parece impossível, mas a verdade é que, segundo reportagem do jornal 'Clarín', aconteceu mesmo.Os responsáveis pela situação são dois cidadãos de Buenos Aires, Paula Zuzulich e Manuel Zaro, e a verdade é que tudo aconteceu por um mero acaso. A viagem ao Qatar estava planeada há mais de dois anos e o troféu, com todos os detalhes do original, demorou seis meses a ser fabricado. "Tem o peso original, está feita com resina e quartzo no interior e é banhada a uma pintura similar ao ouro", detalha, ao 'Clarín'. A ideia, explicam, era apenas ter o autógrafo dos jogadores, mas as semelhanças com o troféu original fizeram com que pensassem que aquela era, afinal, a taça certa - até os responsáveis da FIFA os abordaram por pensarem o mesmo!Ao todo, explicam, após o apito final o troféu entrou no relvado em três ocasiões. "Na primeira vez foi levado por um conhecido do Paredes. Tiraram umas fotos, vai de um lado ao outro e o Leandro assina-a. Na segunda vez que entra, não me lembro com quem, fica muito mais tempo lá dentro. Jogadores e familiares tiram fotos. Na terceira vem um familiar do Guido Rodríguez, já faltava pouca gente", lembrou.Mas quando é que perceberam que aquela taça, a da foto de Messi, era a sua? "Depois do final do jogo, começámos a ver fotos e o percurso que a nossa taça tinha feito. Ainda não sabíamos que o Leo a tinha levantado. Pouco a pouco fomos observando, até que começámos a ver os detalhes da parte de baixo, que tme marcas específicas. E foi assim que percebemos. Temos a certeza [que Messi levantou esta taça]", assegurou Manuel, que conseguiu que a sua taça fosse assinada por Leandro Paredes, Lautaro Martínez, Guido Rodríguez, Nico González e Di María.E há outro momento que ajuda a confirmar a vericidade da história. A determinado momento da festa, Di María pega na taça e aponta para a sua base em conversa com Messi, como quem dizia 'esta não é a taça verdadeira'.Com cinco autógrafos garantidos, o casal assume que chegou a pensar que, depois de tanto trabalho, ia ficar sem o objeto sonhado. "Foram uns 45 minutos em que a taça andou de jogador em jogador, de familiar em familiar. Tiraram fotos, era tudo muito bonito, mas queríamos a taça de volta. Felizmente voltou às mãos do Lautaro Martínez". O avançado do Inter foi o último a autografá-la, antes de a entregar aos seus donos.E mesmo que agora seja uma taça com um valor ainda maior, já que é o objeto que Messi ergue na foto com mais 'likes' de sempre, nem lhes passa pela cabeça vendê-la. "Houve alguém lá no estádio que nos pediu o contacto e, dois dias depois, ofereceu-nos dinheiro pela taça. Rejeitámos, a taça vinha para La Plata".