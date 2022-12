«Temos de jogar melhor no segundo set»: sérvios 'gozam' com Suíça após goleada com Portugal

A goleada de Portugal à Suíça, por 6-1, nos oitavos de final do Mundial'2022 não passou indiferente aos sérvios, que foram eliminados da competição precisamente no duelo com os suíços na última jornada da fase de grupos, depois de uma derrota por 2-3.Nas redes sociais, rapidamente surgiram imagens de teor humorísitico destacando o desnível registado no marcador da partida entre Portugal e Suíça e nem Roger Federer, símbolo do desporto suíço, escapou aos 'memes': "Temos de jogar melhor no segundo set", pode ler-se numa das imagens que mais se tornou viral na Internet.