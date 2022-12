Tentou trocar camisola com Giroud mas saiu... de mãos a abanar: «Fingiu que não falava inglês!»

França e Austrália encontraram-se no grupo D do Mundial, num duelo onde alguns jogadores australianos viram a oportunidade ideal para trocar camisolas com os seus ídolos no final do encontro. Jason Cummings, avançado do Central Coast Mariners, foi um dos que tentou a sua sorte, mas, tal como o próprio contou ao 'Channel 10', 'esbarrou' na pouca vontade... de Giroud."Depois do jogo com a França [vitória dos gauleses por 4-1] tentei falar com Mbappé. Esqueçam o Giroud primeiro, fui ter com Mbappé. Ele disse-me para nos encontrarmos no balneário. Quando cheguei lá, dei a minha camisola à pessoa que tratava dos equipamentos. 10 minutos depois, ele volta com a minha camisola e diz: 'O Mbappé não quer trocar...'", começou por contar.E prosseguiu: "Quando estava a voltar para o balneário, o Giroud passou por mim e perguntei-lhe: 'Giroud, por favor, posso ficar com a tua camisola? Sou um grande fã...'. Ele simplesmente passou por mim, fingiu que não falava inglês! Esteve 10 anos na Premier League...", rematou.