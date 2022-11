Thomas Delaney desfalca a Dinamarca para o resto do Mundial. A notícia foi confirmada pelo selecionador Kasper Hjulmand."Vamos sentir a falta dele, dentro e fora de campo. Os outros jogadores estão preparados e temos um plantel forte para as próximas partidas", considerou o técnico.O médio, de 31 anos, foi titular no empate (0-0) contra a Tunísia mas acabou por ser rendido perto do intervalo com um problema no joelho, sabendo-se agora que é impeditivo para continuar no Qatar.