Todos os apurados e os emparelhamentos já conhecidos para os 'oitavos' do Mundial'2022

Com os apuramentos de Holanda, Senegal (Grupo A) e Inglaterra e Estados Unidos (Grupo B), ficámos a conhecer os dois primeiros duelos dos oitavos de final do Mundial'2022, fase para a qual França e Portugal também já têm presença confirmada.

Senegal entrou com a difícil missão de ter de vencer o seu último jogo nesta fase de grupos e conseguiu-o batendo o Equador, que à entrada para esta partida se encontrava em posição de apuramento, por 2-1. No outro jogo do Grupo A, que também se iniciou às 15 horas, a Holanda derrotou o já eliminado e anfitrião Qatar por 2-0, confirmando assim o 1.º lugar e o confronto com o 2.º classificado do Grupo B, que à hora final do encontro ainda não era conhecido.

Às 19 horas, começaram os dois últimos jogos do dia, ambos envolvendo as quatro seleções que compõem o Grupo B. Inglaterra comprovou o seu favoritismo frente ao País de Gales, com um triunfo por 3-0 e confirmou o 1.º lugar do grupo, com sete pontos, enquanto que os Estados Unidos bateu o Irão de Carlos Queiroz, por 1-0, e assegurou a última vaga de acesso aos oitavos de final da competição que decorre no Qatar.

No que toca aos restantes grupos, ainda não estão totalmente definidos os duelos para a próxima fase do Mundial'2022, sabendo-se apenas que França e Portugal marcarão presença na eliminatória seguinte fruto dos resultados obtidos nos dois primeiros jogos disputados na fase de grupos.

Assim, recordamos os jogos já definidos e os possíveis emparelhamentos para os oitavos de final.



Confrontos já definidos:



Holanda-Estados Unidos, 15 horas (3 de dezembro)

Inglaterra-Senegal, 19 horas (4 de dezembro)

Emparelhamentos:



1.º Grupo C-2.º Grupo D, 19 horas (3 de dezembro)

1.º Grupo D-2.º Grupo C, 15 horas (4 de dezembro)

1.º Grupo E-2.º Grupo F, 15 horas (5 de dezembro)

1.º Grupo G-2.º Grupo H, 19 horas (5 de dezembro)

1.º Grupo F-2.º Grupo E, 15 horas (6 de dezembro)

1.º Grupo H-2.º Grupo G, 19 horas (6 de dezembro)