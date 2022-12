Tragédia na festa francesa: jovem marroquino de 14 anos atropelado mortalmente em Montpellier

A festa do apuramento francês para a final do Mundial'2022, após vitória sobre Marrocos , ficou marcada por uma tragédia em Montpellier. Palco de alguns confrontos nas ruas centrais , na cidade do sul de França verificou-se o episódio mais grave, com um jovem marroquino de 14 anos a morrer na sequência de um atropelamento após um desentendimento na via pública. O adepto ainda foi transportado de urgência para o hospital, foi colocado nos cuidados intensivos, mas acabou por falecer.O atropelamento aconteceu quando, à passagem do carro com uma bandeira francesa no vidro, os adeptos marroquinos decidiram tirá-la e lançá-la para longe. O adepto francês não gostou, investiu contra cerca de uma dezena de magrebinos, acabando aí por atropelar mortalmente o referido jovem. De acordo com as autoridades, o condutor do veículo ainda está a monte mas já há uma operação para tentar encontrá-lo.