Um campeão europeu na bancada a ver a Seleção: Adrien não perdeu pitada

As bancadas do Lusail, palco do Portugal-Uruguai, da segunda jornada do Grupo H do Mundial, trouxeram mais uma goleada lusa em termos de apoio: entre os milhares de fãs portugueses, estavam algumas caras conhecidas, como a de Adrien, campeão europeu pela Seleção no França'2016.





Atualmente a jogar no Al Whada, dos Emirados Árabes Unidos, o médio de 33 anos aproveitou a pausa no campeonato e levou a mulher e os três filhos até ao Qatar, onde vibrou com o triunfo (2-0) dos seus.

Perto de si também se encontrava Luís Santos, filho do selecionador nacional, na companhia da namorada, também atriz e manequim, Isabel Figueira. Ainda captámos Luís Godinho Lopes, antigo presidente do Sporting. Veja as fotos!