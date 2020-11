Uruguai ultrapassa Colômbia de Queiroz com Darwin em grande

O Uruguai alcançou esta sexta-feira uma importante e moralizadora na zona de qualificação sul-americana para o Mundial'2022, ao triunfar por 3-0 na visita a Barranquilla, na Colômbia. Com este resultado, os charrua chegam aos 6 pontos e deixam para trás precisamente os colombianos, que se mantêm com 4.





El gol que hace Darwin Núñez, por favor. El futuro es hoy.pic.twitter.com/dknKHLgKyp — Santiago Sosa (@SantiSosa22) November 13, 2020

A tarde começou praticamente de imediato a sorri para os uruguaios, que aos 5 minutos já venciam por 1-0, mercê de um golo de Edinson Cavani. De regresso à seleção, o avançado do Manchester United aproveitou da melhor forma um passe de Nahitan Nández e abriu bem cedo o marcador.O segundo tento da partida chegaria na segunda metade, já com Darwin Núnez em campo, com Luis Suárez a converter com êxito uma grande penalidade a castigar falta sobre Rodrigo Bentancur aos 54'. Mas o momento da noite chegaria um pouco depois, aos 73', precisamente pelo pé direito do benfiquista Darwin.Num lance de insistência, o dianteiro do Benfica recebeu a bola a 30 metros da baliza, deu alguns passos e, com uma 'bomba' fez o resultado final e sentenciou uma partida que até final ainda teve a reportar a expulsão de Yerry Mina, aos 90', por uma cotovelada num lance área precisamente em Darwin Nuñez.