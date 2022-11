Vai ao Qatar ver o Mundial? Prepare-se para pagar 13 euros por meio litro de cerveja

Num país com regras muito restritas no que diz respeito ao consumo de álcool, meio litro de cerveja na principal Fan Zone do Mundial, no Qatar, vai custar cerca de 13 euros, segundo avança a Reuters.A bebida à venda será da marca Budweiser, empresa norte-americana que é patrocinadora do evento e que tem os direitos exclusivos. Estará disponível no Fan Fest de Doha, com capacidade para receber 40 mil pessoas.A Budweiser vai também vender cerveja nas imediações de cada estádio, mas aí o preço ainda não foi revelado.Recorde-se que consumir álcool em locais públicos é ilegal no Qatar. O preço da cerveja na Fan Zone está em consonância com os valores praticados nos bares dos hotéis do país, ainda segundo a Reuters.