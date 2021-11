Vinícius Júnior levou túnel de sola de Di María e vingou-se com 'cabrito' a argentino

O jogo entre Argentina e Brasil, de qualificação para o Mundial'2022, teve grandes momentos de futebol Dois deles envolveram Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, no melhor e no pior. As imagens da Globo mostram o túnel que o brasileiro sofreu de Di María, antigo jogador do Real Madrid.











Já na 2.ª parte, Vinícius Júnior vingou-se com um chapéu sobre um argentino.