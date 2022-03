Vitinha: «Poder estrear-me com qualificação garantida e neste estádio é perfeito»

Vitinha não escondeu a felicidade após o apito final no Dragão, assumindo que a qualificação de Portugal para o Mundial'2022 era "o objetivo de todos os jogadores"."É o objetivo de todos os jogadores. Era objetivo estar aqui, felizmente consegui. E poder estrear-me com qualificação garantida e neste estádio é perfeito", começou por dizer o jovem médio do FC Porto, em declarações no final do encontro, prometendo continuar a trabalhar para merecer a chamada de Fernando Santos, quiçá no Qatar."Ninguém tem lugar garantido nesta Seleção. Foi fruto do meu trabalho chegar aqui e será fruto do meu trabalho poder continuar a vir cá. E vou continuar a fazê-lo.""A infelicidade de uns é a felicidade de outros. Fiquei feliz por mim, infeliz por ele. Pude falar com ele e desejei-lhe as melhoras. Felizmente pude vir eu", concluiu.