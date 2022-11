Alexander Bah e a chamada à seleção: «Não estaria aqui se não fosse o Benfica»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Chamado à seleção da Dinamarca, Alexander Bah mostra-se agradecido ao Benfica. Em declarações aos jornalistas portugueses no Qatar, o lateral reconhece que a sua evolução na Luz, sob o comando de Roger Schmidt, foi "fantástica"."Que papel tiveram o Benfica e Roger Schmidt? Um papel enorme! Claro que não estaria aqui neste momento se não fosse o Benfica. Os 6 meses que estive no clube foram fantásticos. Desenvolvi-me muito lá, estou feliz e orgulhoso", disse o defesa dinamarquês.Bah divide a lateral direita na Luz com Gilberto, que não foi chamado pelo Brasil. "É difícil porque o Brasil tem muitos jogadores de nível mundial. Ele é um bom jogador, mas há muitos que estão lá há muito tempo. É difícil."Já o facto de Grimaldo não ter sido convocado por Luís Enrique, em Espanha, surpreendeu o dinamarquês. "Não sei se ele já esteve na seleção, mas pensei que seria chamado, pela época que tem feito. Tem sido um dos nossos melhores jogadores."