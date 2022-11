Dinamarca ameaça deixar a FIFA e garante que não apoia reeleição de Infantino

De mão na boca: jogadores da Alemanha usam foto oficial para protestar contra a FIFA



De mão na boca: jogadores da Alemanha usam foto oficial para protestar contra a FIFA

A Dinamarca avançou, através do CEO e do presidente da federação, Jakub Jensen e Jesper Möller, respetivamente, que está a pensar falar com a UEFA no sentido de abandonar a FIFA. Em causa a polémica das braçadeiras '#OneLove', de apoio aos direitos LGBT, que foram proibidas no Mundial do Qatar."Não é uma decisão tomada agora. Temos estado a discutir o assunto na região nórdica desde agosto" explicou Möller."Voltámos a pensar nisto agora e imagino que pode ser um desafio se a Dinamarca avançar sozinha. Temos de pensar na questão de restaurar a confiança na FIFA. Devemos avaliar o que aconteceu e criar uma estratégia, também com os nossos colegas nórdicos", prosseguiu o dirigente.A FIFA ameaçou com sanções desportivas quem entrasse em campo com a braçadeira e as sete equipas europeias que planeavam envergá-la acabaram por recuar. "Haverá eleições presidenciais. A FIFA congrega 211 países e acredito que o atual presidente tem o apoio de 207. A Dinamarca não estará entre eles. Não vamos lá estar."A antiga primeira-ministra da Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt, envergou ontem na bancada, durante o jogo da seleção do país com a Tunísia, as cores arco-íris, alusivas ao movimento LGBT.Já hoje, os jogadores da seleção da Alemanha posaram para a foto de grupo com as mãos na boca, em protesto com o facto de não se poderem expressar.