Kasper Hjulmand depois do empate com a Tunísia: «Por vezes fomos demasiado lentos»

Kasper Hjulmand não ficou naturalmente satisfeito com o empate da Dinamarca frente à Tunísia, num jogo do grupo D que disse ser importante para o apuramento para os 'oitavos' do Mundial."Por vezes, fomos demasiado lentos. Isso mudou com as substituições. Podíamos ter marcado na parte final do jogo, mas infelizmente não aconteceu e por isso não estamos contentes. O ambiente no estádio foi fantástico e deu asas à Tunísia. Nunca pensámos que seria fácil vencer a Tunísia, mas esse era o nosso objetivo claro", começou por referir o selecionador dinamarquês, após o encontro."Sabemos da importância que este jogo pode ter no apuramento. Agora, vai ser mais complicado, mas não acabou. Temos possibilidades", concluiu.