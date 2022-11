Kasper Hjulmand: «Não atingimos a qualidade que devíamos ter, a responsabilidade é minha»

Kasper Hjulmand, selecionador da Dinamarca, analisou a derrota diante da Austrália (1-0) que eliminou a formação nórdica do Mundial'2022."Não atingimos a qualidade que devíamos ter. A responsabilidade é minha. No Mundial, temos que chegar ao nosso melhor nível e não o fizemos. Não jogámos o nosso melhor futebol, absolutamente. Frente à França, embora sem fazer uma grande exibição, estivemos mais próximos do nível que sabemos estar ao nosso alcance, mas nos outros dois jogos não fomos bons o suficiente. Como selecionador nacional, tivemos tão poucos jogos e tão pouco tempo para preparar esta prova para que tudo estivesse no seu devido lugar. Nos jogos de preparação, jogámos bem, os jogadores tiveram a atitude certa, por isso é que estamos tão frustrados", reiterou o técnico dinamarquês."Jogámos bem em 2021 [n.d.r. Dinamarca chegou às meias-finais], mas também durante todo o ano de 2022... Fizemos bons jogos em março, em junho, em setembro, jogámos muito bem... Não tenho explicação para o que aconteceu neste Mundial, reconheço que houve alguma falta de entusiasmo, de coesão, de jogo para a frente que costumamos ter. De onde isto vem? Esta é uma questão que terá de ser examinada. Faltou frescura nas cabeças. Devíamos ter-nos qualificado neste grupo, é uma grande desilusão".