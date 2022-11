Rasmus Kristensen está triste: «É uma pena não venderem cerveja...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A FIFA e as autoridades do Qatar decidiram proibir a venda de cerveja nos arredores dos estádios do Mundial'2022. O lateral Rasmus Kristensen, da Dinamarca, foi dos primeiros a vir a terreiro comentar o tema e aproveitou para lançar algumas 'farpas'.

"Acho que é uma decisão polêmica. É uma pena, tenho de dizer isso. Não porque a cerveja deva fazer parte de um evento de futebol. Mas é algo que muitos associam ao futebol. E acho que há um patrocinador que não está nada satisfeito...", garantiu o jogador do Leeds United.