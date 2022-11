Enner Valencia é dúvida no Equador

Com o cenário de derrota da Holanda a adivinhar-se como muito improvável, Equador e Senegal jogam o tudo ou nada no Estádio Khalifa Internacional. O Equador parte em vantagem, já que um ponto basta à seleção sul-americana par selar o segundo apuramento da sua história para os ‘oitavos’ de um Mundial. Enner Valencia, autor dos três golos da sua seleção na prova, está em dúvida devido a uma entorse no joelho. "Vamos tentar recuperá-lo para que esteja presente, seja desde o início ou mais tarde. Da mesma forma que tem uma entorse, também tem o coração pintado com a ‘Tri’ [nome da seleção equatoriana]", disse o selecionador Gustavo Alfaro. Do lado do Senegal, o técnico revelou uma seleção fonte de inspiração. "O objetivo é fazer como Marrocos. Foi uma vitória muito boa contra a Bélgica", elogiou Aliou Cissé.