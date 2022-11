Gustavo Alfaro: «É um golpe muito duro e uma frustração muito grande»

Gustavo Alfaro, selecionador do Equador, explicou a derrota (por 2-1, diante do Senegal) que ditou o adeus ao Mundial'2022, garantindo terem existido "erros no jogo chave"."É um golpe muito duro e uma frustração muito grande. Sabe a pouco. Estamos fora de um sonho muito lindo. A margem de erro era mínima, e os detalhes podiam marcar a diferença, foi o que aconteceu. O Equador caiu no jogo de pressão do Senegal. A inexperiência dos nossos jogadores fez com que não tenham sabido gerir os tempos do jogo, o que fez com que o Senegal marcasse logo após termos empatado", resumiu, dizendo ainda não saber o que vai acontecer quanto ao futuro como técnico equatoriano."Preciso de tempo para saber o que vou fazer com a minha carreira profissional, se vou continuar a treinar ou não. Com a federação [equatoriana], ficámos de falar depois do Mundial. O prudente é não me pronunciar agora, embargado de dor", reiterou.