Herói do Equador no primeiro dia do Mundial já foi 'vilão': Valencia fingiu lesão para fugir à polícia

Enner Valencia se fugó en el juego Ecuador vs Chile. Es buscado x la policia al no aportar la pensión a su hija y escapó en ambulancia pic.twitter.com/Fhp7wotmqH — Antonio de Valdés (@adevaldes) October 7, 2016

Enner Valencia esteve em destaque ao bisar na vitória do Equador sobre o Qatar , no jogo inaugural do Mundial'2022. Mas o avançado do Fenerbahçe, de Jorge Jesus, também já foi protagonista de um episódio menos bom em 2016 e que se tornou viral na altura. Agora voltou a ser recordado depois de Valencia ter sido o herói equatoriano no arranque do Campeonato do Mundo.Aconteceu em outubro do referido ano, na vitória (3-0) do Equador frente ao Chile, relativo à fase de apuramento sul-americana para o Mundial'2018. Valencia tinha uma ordem de detenção das autoridades equatorianas, por incumprimento do pagamento de pensão de alimentos de uma das filhas, e simulou uma lesão, saindo do relvado de maca. Tudo isto para que a polícia não pudesse intervir no relvado. Acabou depois por pagar com um cheque de 9768 mil euros.