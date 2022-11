Más notícias para o Equador: Enner Valencia tem entorse no joelho

O equatoriano Enner Valencia, atualmente o melhor marcador do Mundial'2022, com três golos, afirmou esta sexta-feira que espera estar em condições para defrontar o Senegal no duelo decisivo do Grupo A, apesar de uma lesão no joelho.

"Fiz exames e tenho um entorse no joelho. Joguei já hoje com dores. Espero que o possa voltar a fazer contra o Senegal. É uma final para nós", afirmou Enner Valencia, em declarações após o duelo com a Holanda (1-1), da segunda jornada.

O avançado de 33 anos, treinado por Jorge Jesus no Fenerbahçe, fez o único golo da sua seleção, aos 49 minutos, mas teve de abandonar a partida perto do apito final, de maca, devido às dores que sentia no seu joelho direito.

Valencia, que bisou na estreia frente ao Qatar (2-0), é, para já, o melhor marcador do Mundial'2022, mas está em dúvida para o encontro de terça-feira com os senegaleses.

Problemas físicos à parte, Valencia fez todos os golos do Equador nos últimos cinco jogos desta seleção em Mundiais (2014 e agora 2022), igualando Eusébio (1966), o italiano Paulo Rossi (1982) e o russo Oleg Salenko (1994).