Bracarense Abel Ruiz elogia novo selecionador espanhol: «É uma pessoa tranquila e intensa quando deve ser»

Abel Ruiz foi orientado por Luis de la Fuente nos sub-21 da Roja e é conhecedor do trabalho do sucessor de Luis Enrique na seleção espanhola. O avançado do Sp. Braga teceu vários elogios ao novo homem forte do país vizinho, garantindo que este "mantém o estilo de Luis Enrique"."Ele é uma excelente pessoa. Muito simpático, tranquilo, mas muito intenso quando deve ser. É um treinador com um estilo de posse de bola, mas sendo vertical. Está sempre focado em procurar um terceiro homem, mas atacando a baliza", referiu em entrevista ao 'Mundo Deportivo'.O avançado espanhol, de 22 anos, que conta duas internacionalizações pela seleção principal sublinhou que trata-se de "um treinador que leva muitos anos na federação espanhola". "Ele conhece como tudo funciona. Procurará fazer um grupo e uma grande equipa, acima de tudo. É um defensor disso e diz sempre que temos de nos unir. É o mais importante para ele. Em todas as convocatórias, ele dizia-nos que devemos colocar a individualidade ao serviço do grupo", enalteceu Ruiz.