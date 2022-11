Busquets e a juventude na seleção espanhola: «Quero desligar dos meus filhos mas aqui ainda é pior»

Com 34 anos, Sergio Busquets é o jogador mais velho entre os convocados por Luis Enrique para representar Espanha no Mundial'2022. O médio do Barcelona abordou a juventude no seio da equipa espanhola e não conteve as gargalhadas quando questionado sobre o facto de parecer um guia de infância no grupo."Digo a muitos deles que estou em casa com os meus filhos e quando chego aqui tenho de desligar, mas é ainda pior. É a lei do futebol. Agora sou o mais velho, o capitão. A sensação que tenho é a de pertencer a um grande grupo onde todos querem estar. Vamos deixar as nossas vidas [em campo] para fazermos o melhor possível", contou, em entrevista à 'Marca', reconhecendo ainda nem sempre ser fácil ter temas em comum com eles."São outra era, outra geração. Tudo evolui. Por vezes não são coisas que me interessem ou que eu goste, mas tens de te adaptar a tudo", assumiu.O internacional espanhol, que disputa no Qatar o seu quarto Mundial, não se mostrou preocupado com o fim de carreira. "É a lei do futebol. Penso que me vai custar pouco, porque gosto de estar tranquilo, passar despercebido. A minha carreira foi muito longa e, sobretudo, muito intensa", vincou.