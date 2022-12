Ferran Torres: «Estamos frustrados porque sabemos que fomos superiores»

Ferran Torres lamentou a falta de eficácia da seleção espanhola no embate contra Marrocos nos oitavos de final do Mundial'2022, que terminou com um triunfo da formação africana nos penáltis por 3-0, depois de um 0-0 no tempo regulamentar."Não estivemos bem em frente à baliza. Tivemos mais posse de bola, embora consentida pelo adversário, mas falhámos no ataque. Estamos frustrados porque sabemos que fomos superiores, mesmo sem fazer um grande jogo. Temos orgulho nesta equipa e sabemos que boas coisas vão acontecer no futuro", atirou o médio espanhol do Manchester City, em declarações no final da partida.