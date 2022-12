Hugo Sánchez diz que Espanha perdeu com o Japão para evitar o Brasil: «Luis Enrique não vai admitir»

Nos oitavos de final a Espanha defronta Marrocos e o Japão a Croácia.



Se o Brasil ficar em primeiro lugar no Grupo G - hoje mede forças com os Camarões -, ficará posicionado do lado do Japão no quadro. Mas se for segundo, ficará do lado da Espanha...

Hugo Sánchez, antigo avançado mexicano, de 64 anos, em que Espanha jogou no Real Madrid, Atlético Madrid e Rayo Vallecano, garantiu aos microfones da ESPN que a Espanha perdeu de propósito com o Japão, no último jogo do Grupo E, para evitar apanhar o Brasil nos quartos-de-final."Garantes-me que a Espanha procurou este resultado, para evitar o Brasil nos quartos de final?", questionou o apresentador. "Garanto-te. Não estava lá, não estou na mente de Luis Enrique, mas ele terá pensado qual era a fórmula para evitar nos quartos-de-final o Brasil. Há risco, sim, mas corres esse risco", explicou o agora treinador mexicano, que nos seus tempos de jogador foi cinco vezes o melhor marcador do campeonato espanhol.Os comentadores que estavam no programa ficaram algo incrédulos com estas palavras, mas Hugo Sánchez insistiu: "Digo a verdade, não é por a Espanha ter medo do Brasil, mas sim respeito. Ele [Luis Enrique] nunca o vai admitir, nós os treinadores nunca diremos 'perdi de propósito'. É simplesmente 'prefiro isto'.A Espanha perdeu com o Japão, por 2-1, e a formação nipónica ficou com o primeiro lugar do Grupo E, 'atirando' a Alemanha para fora do Mundial.