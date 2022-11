Luis Enrique: «Desde que assumi o cargo somos uma das equipas com mais golos marcados»

Luis Enrique era um selecionador naturalmente satisfeito após a goleada história (7-0) de Espanha à Costa Rica, tendo apontando ainda um facto no que diz respeito aos golos marcados."Historicamente, a Espanha não é uma equipa que entra a vencer nas grandes competições, mas hoje quebrámos essa maldição. Começámos muito bem e dominámos todos os aspetos do jogo. Leio sempre que temos dificuldades em fazer golos, mas, desde que assumi o cargo, que somos uma das equipas com mais golos marcados. São factos. Temos muitos jogadores que podem marcar, porque chegamos aos golos de forma coletiva, associativa. Nunca me preocupou", frisou o selecionador espanhol, após o encontro."Agora, jogamos a nossa próxima partida contra a Alemanha, que tem de vencer, mas nós também queremos vencer. Hoje à noite, vamos comemorar, iremos jantar juntos, mas, na quinta-feira, começaremos a preparar a partida contra a Alemanha", acrescentou, deixando uma garantia para esse grande jogo com os alemães."Os elogios tendem a amolecer, embora seja verdade que é muito melhor preparar um jogo nestas condições. E sei como são os meus jogadores. Vamos jogar contra a Alemanha da mesma forma que esta noite. Obviamente, a Alemanha é uma grande potência e pode vencer-nos. Mas vamos jogar da mesma maneira. Não tenho dúvidas de que os jogadores vão enfrentar o jogo com o mesmo espírito vencedor desta noite. Se não mesmo mais", frisou.