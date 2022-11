Luis Enrique e o sexo na seleção espanhola: «Desde que não entres numa orgia...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Luis Enrique tem falado sobre vários temas no Twitch, surpreendendo muitas vezes pela franqueza. O selecionador espanhol desta vez falou sobre o sexo antes do jogos.No Qatar, explicou, não acontece nada, "não por que não se possa, mas pelas circunstâncias". Mas afiançou ser "algo normal", a que não dá importância. "Desde que não entres numa orgia...""Quando se encontram nos clubes os jogadores estão em casa e não me preocupa se o fazem ou não. Se o fazem é porque lhes sabe bem."Depois, contou a sua própria experiência. "Considero o sexo importante e como jogador, sempre que podíamos, eu e a minha mulher fazíamos o que tínhamos de fazer", acrescentou o treinador.