Luis Enrique: «Não estou contente, com nada»

Luis Enrique, selecionador de Espanha, analisou a derrota espanhola diante do Japão (2-1) no fim da fase de grupos."Não estou contente, com nada. Queria ser primeiro no grupo, mas o Japão, em cinco minutos, fez-nos dois golos e, em 10 minutos, 'fugiu-nos'. O jogo começou bem, controlámos a primeira parte. Mas, depois do nosso golo, quisemos fechar o encontro, e não podia ser. Falámos de nos mantermos atentos, sabíamos que iam atacar. Não soubemos gerir isso", resumiu o técnico espanhol.