Luis Enrique: «Vejo-me com vontade de orientar um clube»

Luis Enrique deixou o comando da seleção espanhola após ser eliminado do Mundial por Marrocos, nos oitavos de final, sendo já substituído por De La Fuente. O agora ex-técnico diz que é "livre para decidir" para onde quer ir."Quero treinar, vejo-me com vontade de orientar um clube e podes desenolver com maior qualidade aquilo que não consegui na seleção espanhola. Acabou esta etapa e seguramente que esperarei pela próxima época. Posso anunciar que esta manhã inscrevi-me numa corrida de BTT e irei com o meu irmão", frisou em vídeoconferência com Ibai Llanos, na Twitch.O técnico, de 52 anos, recordou que foi a primeira vez que não viu o contrato renovado. "Prefiro que seja assim. Se não há confiança e existe o pensamento de que não és a pessoa adequeado, podes seguir adiantado sem problema", reiterou, indo a tempo de "mandar um grande abraço a Luis de la Fuente". "Está muito preparado. É alguém que merece tudo o que de bom se possa passar", sublinhou Luis Enrique.