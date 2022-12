Míchel Salgado: «O tiki-taka está a fazer muito mal ao futebol espanhol»

Míchel Salgado não escondeu a desilusão pela eliminação de Espanha nos oitavos-de-final do Mundial, diante de Marrocos. Em entrevista à 'Marca', o antigo internacional espanhol lembrou que nunca considerou a La Roja favorita a erguer o troféu e apontou o 7-0 à Costa Rica como um resultado que criou "ilusão", já que deixou os jogadores a pensar que eram "muito bons".O ex-jogador do Real Madrid sustentou que Luis Enrique tem condições para continuar à frente da La Roja, até porque é um "treinador que tem dado resultados", mas alertou para o perigo de manter a aposta no tiki-taka."Em Espanha há sempre futuro. Penso que agora temos de ter calma e analisar. Esta seleção é muito jovem e teve uma mudança de geração pelo meio. Há muitos jogadores com muita qualidade que fizeram o seu primeiro Mundial e só estão na primeira divisão há uma ou duas temporadas. Gavi, Pedri ou Ansu Fati são jogadores bestiais. Penso que a primeira coisa a fazer é perceber onde estamos. A questão do tiki-taka está a fazer-nos muito mal, não porque seja bom ou mau, mas sim porque confundimos as coisas desde a formação dos jovens", frisou.