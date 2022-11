O golo que torna Gavi o terceiro mais jovem de sempre a marcar em Mundiais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aos 74 minutos do Espanha-Costa Rica , Gavi fez história ao marcar o quinto golo da seleção espanhola e tornar-se assim o terceiro mais jovem de sempre a marcar em Mundiais. Com 18 anos e 110 dias, o médio do Barcelona é apenas superado pelo mexicano Manuel Rosas (18 anos e 93 dias) e pelo brasileiro Pelé (17 anos e 241 dias).A Espanha, recorde-se, alcançou um triunfo robusto (7-0) frente à Costa Rica e alcançou a maior goleada da sua história em Mundiais.