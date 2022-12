O único arrependimento de Luis Enrique: «Fui muito injusto com Pablo Sarabia»

A Espanha disse adeus ao Mundial'2022, ao perder nos penáltis diante de Marrocos e, após o desempate que ditou o adeus, Luis Enrique analisou o que falhou na equipa do país vizinho e também naquilo que desenhou para a sua equipa apresentar em campo. E aí, o selecionador espanhol não teve dúvidas em assumir parte das culpas. Especialmente por Pablo Sarabia, um jogador que foi lançado na fase final a pensar nos penáltis - onde viria a falhar uma cobrança."Só saio com um pouco de arrependimento com um deles, que é o Pablo Sarabia. Com quem fui muito injusto, porque coloquei-o para bater só um penálti e em dois segundos criou duas situações. Errei totalmente ao não ter colocado a jogar no Mundial. É o único arrependimento, castigo que tenho. Mas tenho de tomar decisões de forma contínua. Se fosse agora, claro que o teria colocado a jogar neste jogo", assumiu o técnico, que assumiu responsabilidade também no desfecho dos penáltis."Fui eu quem escolheu os três primeiros, eles escolheram os demais, mas não conseguimos chegar ao quarto. O Bono é guarda-redes e hoje esteve fantástico".Quanto ao futuro no comando da seleção, Luis Enrique aparenta não querer pensar nisso agora. "Não é o momento. Tenho vontade de ver as minhas pessoas. Na próxima semana falarei com o presidente. Há que assimilar a deceção e superá-la da melhor maneira. Não posso dizer se vou continuar ou não, porque não sei. Mas o meu futuro não importa. O meu contrato acabou e estou bem. Por mim, continuava para sempre. Tenho de pensar no que é melhor para mim e para a seleção", assumiu.