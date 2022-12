Pedri quer fazer "grande jogo" frente a Marrocos

Apesar de ter apenas 20 anos – feitos já durante o Mundial –, Pedri é uma das figuras da seleção espanhola e deixou uma mensagem de confiança, apesar de admitir que a equipa ainda não demonstrou o seu real valor e que não pode repetir os erros do jogo com o Japão. "Chegamos a uma fase na qual se tivermos dez minutos de desconcentração vamos para casa. Sabemos que temos de melhorar", afirmou o médio do Barça, antes de frisar: "Queremos fazer um grande jogo frente a Marrocos, passar aos ‘quartos’ e dar aos adeptos a alegria que merecem." Ainda assim, Pedri garantiu haver enorme respeito pelo rival: "Ficaram em 1º lugar no grupo, têm jogadores de muita qualidade que jogam entre a elite. Vai ser complicado."