Sarabia entre a "raiva" e a "tristeza": «É duro falhar o primeiro penálti da carreira nesta situação...»

Pablo Sarabia foi lançado na fase final do jogo dos oitavos de final do Mundial'22, na terça-feira, entre Espanha e Marrocos a pensar nos penáltis... e falhou uma cobrança. 'Nuestros hermanos' acabaram eliminados nos penáltis e o extremo quebrou esta quinta-feira o silêncio, acabando por assumir que o sucedido continua a ser difícil de engolir."Passaram-se dois dias e continua a ser difícil de assimilar... raiva, tristeza e a sensação de que este grande grupo podia ter chegado muito mais longe. Mas o futebol é assim e nem sempre sai tudo bem. É duro falhar o primeiro penálti da tua carreira nesta situação, mas sem dúvida que se tivesse a opção de voltar a marcá-lo iria fazê-lo sem pensar. Muito obrigado a todas as pessoas que nos apoiaram e por todas as mensagens de ânimo - fizeram-nos sentir orgulhosos, voltaremos mais fortes porque a união faz a força e este grupo está mais unido do que nunca. Vamos Espanha!", pode ler-se.