«Seis ovos e... uma cervejinha»: a peculiar dieta pré-jogo de Luis Enrique

Luis Enrique tem feito as delícias dos fãs espanhóis, ao fazer diariamente um 'stream' na plataforma Twitch onde vai falando de tudo um pouco. O mais recente tema foi a dieta que segue e a resposta... deu bastante que falar."Jantei seis ovos: três cozidos e três fritos. Feijão verde, cenoura, batata doce e, de sobremesa, um iogurte. E nos dias que antecedem os jogos tomamos uma cervejinha. É um ritual. Não se pode ter mais energia. Temos muita vontade de mostrar tudo", declarou o técnico, motivando desde logo uma discussão entre fãs por causa... dos ovos."São seis ovos e posso comer mais uns quantos ao longo do dia. É um dos alimentos com mais nutrientes, de longe. E se forem biológicos... aqui não sei. Espero que aqui haja galinhas que pastam, não sei. No deserto não creio que haja muitas galinhas, mas bem...", acrescentou o técnico, rematando em jeito de defesa da sua dieta: "Assustamo-nos ao ver alguém comer ovos e depois vês alguém a comer seis queijos franceses e ficas tranquilo... E depois vês alguém tomar seis ovos de pequeno almoço e... Meu Deus! Cuidado! Sou um pouco maluco nisto da alimentação, não liguem. Experimentem e vejam como se sentem".E a verdade é que, sendo saudável ou não, Luis Enrique é dos técnicos presentes neste Mundial'2022 em melhor forma física.