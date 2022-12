Seleção espanhola regressa a casa com grupo reduzido

Após ser eliminada nos 'oitavos' do Mundial por Marrocos, a comitiva da seleção de Espanha deixou esta quarta-feira de manhã as instalações da Universidade do Qatar, local onde esteve instalada durante a participação no Mundial. Ainda assim, segundo o 'AS', houve ausências notadas na entrada para o autocarro que levou a equipa até ao aeroporto de Doha, de onde seguiram depois de avião com destino a casa, com hora de chegada prevista para as 16h45 (menos uma hora em Portugal Continental).Dos 26 convocados por Luis Enrique, apenas 14 entraram no veículo. Tratam-se de Sarabia, Balde, Laporte, Gavi, Busquets, Pau Torres, Ferran Torres, Dani Olmo, Unai Simón, Yeremi Pino, Pedri, Ansu Fati, Nico Williams e David Raya.