Gregg Berhalter e a eliminação do Mundial'2022: «É algo duro de digerir para nós»

Gregg Berhalter, selecionador dos Estados Unidos, mostrou-se desiludido após a derrota (1-3) da sua equipa frente à Holanda nos oitavos de final do Campeonato do Mundo do Qatar. "Em primeiro lugar, felicito a Holanda pela vitória e pela passagem à ronda seguinte. [A eliminação] é algo duro de digerir para nós. Lidero um grande grupo de jogadores, de que me sinto muito orgulhoso. Hoje, simplesmente fomos insuficientes", começou por dizer o técnico, em declarações após o final da partida.





"Fomos melhores na primeira parte, mas, nos dois ataques que fez, [a Holanda] marcou-nos dois golos. Ao intervalo, disse aos meus jogadores que o futebol pode ser cruel, às vezes. Tínhamos de continuar a lutar. Conseguimos 'despertar' para o 2-1, mas marcaram-nos o terceiro golo, quando estávamos a tentar dar a volta. Foi duro, mas estou orgulhoso. Mostrámos ao resto do mundo que sabemos jogar futebol."



"Não temos um Memphis Depay..."

"A Holanda está invicta há muitos jogos [19 jogos] e nós equilibrámos o jogo. Não temos um Memphis Depay, um grande avançado, mas isso não é desculpa. Temos um grupo bom e resiliente. Este é um grupo com identidade, no qual cada jogador está comprometido com os restantes colegas", terminou.



Já Matt Turner, guarda-redes dos Estados Unidos, assumiu a deceção após eliminação. "Estou muito dececionado. Fizemos muitas coisas bem, mas defensivamente estivemos mal. Estamos todos muito tristes, porque sabíamos que poderíamos ter competido por este jogo", atirou, acrescentando: "Temos muito potencial. Fizemos 'passar mal' a Inglaterra (0-0) e a Holanda. Criámos muitas ocasiões para marcar mais golos. O adversário tinha um plano de jogo claro e castigou-nos rapidamente. Teve muita paciência e impediu-nos os contra-ataques. De cada vez que havia um duelo, por norma caía para o lado deles".