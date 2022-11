O truque norte-americano para travar Bale: «Temos de lhe dar umas pancadinhas»

Kellyn Acosta e Gareth Bale são colegas de equipa no Los Angeles FC, mas agora que o Mundial'2022 está perto de começar esse tipo de ligações parece desaparecer quando ambos se defrontaram. Um pelos Estados Unidos e outro pelo País de Gales, num jogo marcado para segunda-feira. Ora, na antevisão ao jogo, Acosta mostrou isso mesmo, ao dar a tática para travar o craque dos galeses."Todos o conhecem. É um jogador com muitos títulos, que já ganhou tudo. Já tive a oportunidade de partilhar o campo com ele e conheço os seus hábitos dentro e fora do campo. Sabemos que temos de limitar-lhe o tempo e espaço. É um jogador muito perigoso, que será o ponto central do jogo deles. Temos literalmente de lhe dar umas pancadinhas desde o começo do jogo em toda a parte, de forma a que ele sinta a nossa presença. Se o deixarmos confortável, ele vai causar-nos problemas", declarou o médio.