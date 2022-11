Benzema sai lesionado do treino e falha estreia da França no Mundial'2022

Karim Benzema saiu lesionado do treino da seleção francesa e vai falhar, pelo menos, a estreia dos gauleses no Mundial, frente à Austrália, na terça-feira. De acordo com o 'L'Equipe', o goleador do Real Madrid vai ser submetido a exames médicos para determinar a gravidade da lesão e a hipótese de falhar a totalidade da competição não está excluída.O vencedor da Bola de Ouro de 2022 estava a trabalhar de forma condicionada desde o início da concentração, por conta de uma lesão muscular na coxa direita, e tinha, este sábado, voltado aos treinos com o restante grupo. Ainda assim, acabou por abandonar a sessão de forma precoce e dá mais uma dor de cabeça a Didier Deschamps, que já foi obrigado a substituir Nkunku por Kolo Muani na convocatória. Caso Benzema venha mesmo a falhar o Mundial, o selecionador francês tem até segunda-feira para chamar uma alternativa.