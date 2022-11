Deschamps: «Lucas Hernández? Vai fazer exames, mas parece-me uma lesão grave»

Didier Deschamps, selecionador nacional de França, gostou da reação dos seus jogadores após a entrada em falso frente à Austrália ()."Mesmo que tenhamos entrado um pouco frios de início, a verdade é que depois fizemos tudo o que era preciso ser feito. Na segunda parte, podíamos ter obtido um resultado mais dilatado, mas ficaram coisas muito boas do que fizemos. Certamente que a Austrália teve uma quebra física após a primeira parte, mas isso não retira mérito aos meus jogadores, pelo contrário", começou por dizer o treinador, em declarações no final da partida, lamentando posteriormente a lesão de Lucas Hernández. "Vai fazer exames, mas parece-me que é uma lesão grave. No entanto, temos de confirmar. Foi o único aspeto negativo desta tarde".Entretanto, a 'RMC Sport' avança que se suspeita que o defesa do Bayern Munique tenha contraído uma rutura dos ligamentos cruzados.