Didier Deschamps: «Podemos aprender com este jogo»

Didier Deschamps, selecionador da França, analisou a derrota (1-0) diante da Tunísia, no último encontro da fase de grupos do Mundial, antecipando que o grupo poderá "aprender" com este desaire."Podemos aprender com este jogo. Quisemos poupar alguns jogadores por questões físicas, mas também por questões disciplinares, já que podiam ver amarelo e ficar fora dos oitavos de final. Fomos muito tímidos frente a uma Tunísia muito motivada. Perdemos os duelos, fizemos muitos erros. Nem todos os objetivos podem ser alcançados", explicou, enaltecendo o apuramento gaulês para os 'oitavos'."Estamos apurados e isso é o importante. Não penso que tenha sido negligente. Vamos para os oitavos de final cheios de energia, mas claro não podemos jogar assim. Temos de fazer muito melhor", deu conta.