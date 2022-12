Didier Deschamps: «Um resultado como o de esta noite vem concretizar todo o nosso trabalho»

A França, detentora do título, qualificou-se este domingo para os quartos de final do Mundial'2022, ao vencer a Polónia por 3-1. Didier Deschamps deixou elogios à equipa."Não foi fácil porque a equipa polaca esteve bem organizada para nos incomodar, mas tivemos a capacidade para controlar o jogo. Mudámos alguns posicionamentos ao intervalo e conseguimos encontrar mais espaços. Depois, brilhou o Kylian Mbappé com a capacidade que tem de resolver muitos problemas", começou por referir.E acrescentou: "Houve união desde o início, e, obviamente, um resultado como o de esta noite vem concretizar todo o nosso trabalho.É uma alegria compartilhada com toda França. Teremos um pouco mais de tempo, para festejarmos com as nossas famílias, como foi planeado".